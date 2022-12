Napoli, una “Palla demolitrice” al Vomero: opera-provocazione di D'Agostino contro le buche

Curiosità e non solo per l'ultima opera, realizzata dell'artista partenopeo, Ruben D'Agostino a Napoli.

Da qualche tempo in via Merliani, al Vomero, una buca stradale aspetta di essere riparata. Recintata più volte ma non ancora sistemata, la buca ha stimolato la fantasia provocatoria dell'artista contemporaneo, già noto per le sue azioni di resistenza Civica.

«Con la “Palla demolitrice” schiantata al suolo, voglio rappresentare la deliberata intenzione distruttiva in corso nella nostra città da parte di tutti ed a tutti i livelli» dice D'Agostino.

«L'assoluta inadeguatezza di controlli induce chiunque alla totale, indiscriminata ed estrema libertà di azione sul territorio partenopeo - prosegue l'artista - la palla demolitrice installata su una delle tantissime buche simboleggia l'intenzione di chiunque si trovi a Napoli di maltrattarla tanto, «nisciun se ne importa». Ma così non è... ed i Napoletani si stanno risvegliando e mobilitando per difendere la loro citta'. Con le mie provocazioni d'arte e le azioni civiche dell' avvocato Fabio Procaccin, cerchiamo di accendere continui riflettori sulle molteplici precarietà di questa meravigliosa città. Ringrazio Antonio Malva e Valeria Ricci per il loro costante ausilio».