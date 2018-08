Casa della socialità, il Vomero si riprende il deposito dei bus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 10:30

Il primo centro sociale del Vomero sta per aprire i battenti, secondo il progetto sarà pronto entro settembre, avrà sede nell'ex stazionamento dei filobus collinari, ormai palazzetto in rovina da oltre venti anni, ad angolo tra via Menzinger e via Verrotti. I lavori sono iniziati a febbraio, i tempi previsti per la consegna scadranno tra un paio di settimane, anche se il completamento delle parti idrauliche e di quelle elettriche porterà via qualche giorno in più. Ma i lavori esterni, oltre che quelli interni di tinteggiatura e di ristrutturazione, sulla facciata e sulla scalinata, sono terminati. Fino a pochi mesi fa, e per molti anni, quel deposito era diventato un edifico abbandonato e decrepito in una zona come quella di piazza Immacolata curata con vari restyling. Insomma un pugno nell'occhio, simbolo di un palazzetto destinato a invecchiare e cadere pezzo dopo pezzo per incuria e per i soliti tempi lunghi della burocrazia.