L’addio alla Caffetteria Vanvitelli è segno dei tempi che corrono a Napoli. Tempi di crisi della storia. Una crisi che riguarda tutti i settori della società. Dalla cultura al commercio, dal libro all’indotto. Nonostante il boom turistico e la forte domanda di food and drink dei giovani della movida, chiudono a decine le attività quasi secolari (tra le ultime c’è stata la crisi della storica libreria Fiorentino, amata da Benedetto Croce, a Calata Trinità Maggiore).

La storia soffre in tutti i settori. A darne un altro esempio è la chiusura della Caffetteria Vanvitelli. Complice anche la chiusura della funicolare di Chiaia, il commercio del quartiere collinare (il quartiere del commercio per eccellenza) vive mesi strani. Spuntano come funghi i nuovi risto-pub. Ma chiudono con altrettanta continuità i negozi storici.

«La crisi sta colpendo anche bar e caffetterie - spiega Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori Collinari - In piazza Vanvitelli ha chiuso l’omonima caffetteria. Ma non è l’unica. Tra gli ultimi negozi storici scomparsi c’è la profumeria Pepino, la cui attività in via Luca Giordano risaliva a 60 anni fa. Stessa sorte era toccata al bar pasticceria Ranieri in via Bernini e via Cilea. Molti si domandano se non sia il caso, dopo la chiusura, di far rimuovere le strutture esterne che continuano a occupare il marciapiede. Anche nell’abbigliamento la situazione non è rosea. Un noto marchio, presente da oltre mezzo secolo, sta per lasciare i locali in via Kerbaker per trasferirsi in una nuova sede. In zona non è difficile imbattersi in locali privi di attività. Auspichiamo che vengano messe in campo valide quanto concrete iniziative di sostegno da parte degli enti locali». Prezzi dei fitti alti e sempre meno servizi diurni. La crisi del commercio storico si spiega anche così.