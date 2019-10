Dai box auto ai giardini, ecco il Vomero incompiuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Ottobre 2019, 08:00

Il Vomero incompiuto, dimenticato, lasciato a se stesso. Sono tante le opere iniziate e mai finite, inaugurate e mai occupate. E sono tanti i cantieri aperti e mai richiusi nel quartiere collinare. Ognuno con la sua odissea, ognuno con i suoi rallentamenti, economici o burocratici. Dall'esperimento bloccato dei box auto di piazza Leonardo e piazza degli Artisti alle aree verdi del Gasometro in viale Michelangelo e di via Caccavello (in zona San Martino). Dal degrado che imperversa nello stadio Collana e nella piscina adiacente ridotta a pezzi, fino alla Casa della Socialità, inaugurata e mai aperta. Poi ci sono i dissesti e le transenne dovute alle alberature a rischio e all'incuria del verde. I fondi sono pochi anche qui, al Vomero come in periferia. Il Vomero è un cantiere aperto dai lavori bloccati.