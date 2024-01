Napoli, choc al Vomero: devastato da un incendio il gazebo di una nota pizzeria

È ridotto a un cumulo di macerie annerite, il gazebo della pizzeria Social, attigua a quella di Errico Porzio in via Alessandro Scarlatti al Vomero.

L'incendio, si sarebbe sviluppato nella notte, ed ha devastato parte della struttura esterna e bruciato gli alberi vicini. Per fortuna nessun danno alle persone.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per i rilievi del caso.

L'area è stata transennata per la sicurezza dei passanti ed ancora interdetta.

Ignote al momento, le cause dell'incendio, probabilmente doloso.

«Ieri notte la nostra sede del Vomero è stata vittima di un incendio che ha danneggiato parte della nostra struttura.

«Dopo quello di un'auto in via Kerbaker lo scorso dicembre, un altro incendio questa notte al Vomero ha interessato un gazebo in via Scarlatti. Una prima analisi delle immagini di videosorveglianza sembrerebbe confermare l'ipotesi dolosa, intanto resta la sostanza di un'emergenza sicurezza su cui chiediamo ancora una volta attenzione e risposte, in questo come in altri quartieri della nostra città». Così in una nota congiunta Gennaro Acampora e Mariagrazia Vitelli, consiglieri comunali di Napoli per il Partito Democratico. «Soprattutto nei fine settimana e da quasi un anno e mezzo, si decide di intervenire soprattutto nel centro storico - sottolineano Acampora e Vitelli - in realtà il tema della sicurezza è centrale in più aree, come abbiamo ricordato proprio pochi giorni fa nell'ultimo consiglio comunale. Il Vomero purtroppo è tra queste, con episodi sempre più frequenti di movida selvaggia, aggressioni tra e verso minori. Per questo occorre innanzitutto redistribuire le risorse di polizia municipale, per quel che può competere all'amministrazione". Acampora e Vitelli ricordano anche che «grazie al sindaco Manfredi la città ha ottenuto dal Governo risorse e uomini che potranno supportare l'amministrazione stessa. E' fondamentale tuttavia che i 165 agenti, i 50 carabinieri e i 116 militari in più annunciati dal ministro Piantedosi non restino per troppo tempo sulle pagine dei giornali, del web e dei social ma diventino una realtà concreta a tutela dei cittadini».

«La società vittima di quest’assurdo e pericoloso atto vandalico , che per fortuna non ha provocato altri danni e trasformato la notte in tragedia , ha sempre avuto buoni e cordiali rapporti con tutti , clienti , fornitori e concorrenti che ringrazia per la solidarietà e non ha sospetti di nessun genere , ma nulla nriuscirà a spegnere il loro entusiasmo e determinazione nella gustosa attività . Pronti a ripulire tutto e ad essere subito operativi con la stessa spensieratezza e la stessa voglia di sempre nel rispetto di tutti. Non ci sono sospetti su nessuno perché abbiamo e avremo sempre buonissimi rapporti con tutti cui si esprime gratitudine, ringraziando le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il pronto intervento ed indagini del caso» ha detto il legale Angelo Pisani.

«Questa notte è stato incendiato il gazebo di una nota pizzeria del Vomero, poche ore prima avevo girato un video nelle immediate vicinanze in cui mi chiedevo se questi gazebo fossero ignifughi, ma abbiamo avuto la prova che lo sono tanto quanto lo era la Venere degli Stracci – ha dichiarato il Consigliere Maria Muscarà -. Le zone del Vomero sono molto popolate e non è normale che le grate della metropolitana vengano ostruite dai gazebo (magari non ignifughi) e ci siano bombole del gas che potrebbero esplodere proprio a causa di questi incendi. Ho scritto quindi al capitano Del Gaudio, capo della Polizia Municipale Vomero-Arenella ed ai vigili del fuoco per prevenire eventuali tragedie, verificando che i locali seguano i requisiti di sicurezza. Qualora venisse appiccato un incendio come quello di questa notte su quelle grate e con bombole non a norma, i danni sarebbero irreparabili» conclude il consigliere.