Alberi malati, Vomero invaso dai parassiti: «Il Comune è inadempiente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 18 Agosto 2018, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Platani sotto attacco al Vomero. L'allarme è scattato tra via Scarlatti e via Luca Giordano dove gli alberi ad alto fusto nelle ultime settimane hanno cominciato a portare i segni della presenza di cimici killer. Le chiazze biancastre sulle foglie non lasciano dubbi. Un problema che in verità si ripresenta tutti gli anni, ma che quest'anno sconta ritardi sugli interventi e mancanza di risorse da parte dell'amministrazione comunale. Si tratterebbe della «Corythucha ciliata» della famiglia delle tingidi. Questa si manifesta con un'intensa alterazione cromatica di colore argenteo, localizzata soprattutto nella parte centrale della foglia, vicino al picciolo. La parte argentea successivamente diviene giallastra e clorotica, fino a portare alla caduta delle foglie. Difatti in caso di forti attacchi gli alberi si spogliano completamente e questo può avvenire con la complicità del caldo estivo, con conseguenti indebolimenti della pianta.