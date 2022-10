Napoli, bruciata corona Quattro Giornate davanti al liceo Sannazaro al Vomero: «Neofascismo»

È stata data alle fiamme nella notte la corona commemorativa delle Quattro Giornate di Napoli posta davanti a uno degli ingressi del liceo classico «Jacopo Sannazaro» nel quartiere Vomero, a Napoli. La scoperta questa mattina all'apertura della scuola. Le fiamme hanno annerito parte del muro esterno del liceo su via Giacomo Puccini.

La corona era stata posta sotto la targa commemorativa delle Quattro Giornate di Napoli lo scorso 28 settembre, in occasione dell'anniversario dell'insurrezione popolare che nel 1943 permise alla città di liberarsi dall'occupazione dell'esercito tedesco. Proprio nel liceo Sannazaro studiavano alcuni dei protagonisti dell'insurrezione. «Un atto che mi sembra più un gesto inconsulto da parte di qualcuno che non ne conosce neanche il significato, piuttosto che un'azione politica», commenta all'Adnkronos Ciro Raia, coordinatore regionale di Anpi Campania. «Sta di fatto - aggiunge - che anche se si trattasse di un atto inconsulto sarebbe comunque un atto di ignoranza che preoccupa in tempi di neo fascismo di ritorno».