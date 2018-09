Il Comune di Napoli si scusa ma Tatafiore non molla: la fontana torni dov'era

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica per la rimozione dalla fontana da via Scarlatti non s'arresta, nemmeno di fronte alla mediazione di Elena Coccia, presidente della Commissione Cultura del Comune, che ha invitato Ernesto Tatafiore a Palazzo San Giacomo per un incontro chiarificatore.Il 14 di agosto il servizio Beni Culturali del Comune ha disposto la rimozione della fontana «Itaca» che si trova dal 1999 nell'area pedonale di via Scarlatti, per consentire il rifacimento dei collegamenti (elettrici e idrici) e per restaurare l'opera. Il primo settembre la fontana è stata portata via e in quel momento s'è aperta la battaglia fra opposte fazioni. Da una parte un comitato di cittadini ha festeggiato perché da anni chiedeva che quell'opera fosse rimossa e continua ancora oggi a chiedere che non torni al suo posto con una petizione online che ha superato le mille firme; dall'altra parte ha protestato la porzione della città che ritiene quella fontana un'opera d'arte maltrattata dal Comune. In testa al plotone dei contestatori proprio Ernesto Tatafiore, l'autore dell'opera il quale ha scoperto la vicenda dai giornali e s'è lamentato per non essere stato coinvolto nel progetto. Tatafiore ha minacciato causa al Comune e ha chiesto le scuse di Palazzo San Giacomo.