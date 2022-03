Napoli, al Vomero riprendono le operazioni di potatura

«A pochi giorni dall'arrivo della primavera sono riprese le operazioni di potatura dei platani nell'isola pedonale di via Scarlatti ». A dare la notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

«L'avvenimento ha destato non poca meraviglia tra i passanti - commenta Capodanno - non essendosi ancora spenta l'eco degli eventi che al riguardo furono alla ribalta delle cronache nello scorso periodo natalizio, quando, proprio per procedere alla potatura, fu necessario disinstallare le luminarie che erano state installate precedentemente ».

APPROFONDIMENTI IL VERDE NEGATO Napoli, il parco delle meraviglie depredato e dimenticato L'AMBIENTE «Pineta Sessa, è una vendita di legnami altro che piano... L'AMBIENTE «Tutti i campioni dei pini di Benevento sono infestati»

«È auspicabile - aggiunge Capodanno - che, una volta terminate le operazioni di potatura nell'isola pedonale di via Scarlatti, la ditta proceda, in tempi rapidi, anche a potare le alberature presenti in altre strade e piazze del quartiere dove gli interventi non sono stati ancora effettuati ".