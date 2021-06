Napoli, il Vomero festeggia il ritorno degli alberi a via Cilea

Martedì 22 giugno le associazioni che hanno collaborato al progetto “Valore Verde“ brinderanno al ritorno degli alberi di via Cilea assieme alla cittadinanza e con i rappresentanti della amministrazione comunale e municipale. La piantumazione in via Cilea di 80 alberi in sostituzione di tutti quelli sopravvissuti nel tempo alle gittate di cemento ma malandati, sofferenti o addirittura moribondi avviene per il degrado delle essenze e per la cronica mancanza di cure e di manutenzione. Il progetto presentato dal Comitato Civico Gazebo Verde ( Maria Teresa Ercolanese ) Comitato Civico Vomero ( Mario Fontana ) insieme con le associazioni Acmè Napoli ( Annapaola Orsini ) Davvero Donne ( Cinzia Del Giudice ) è stato approvato dalla V Municipalità Vomero Arenella ( presidente Paolo De Luca).

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, truffa dello specchietto al Vomero,i carabinieri arrestano... L'EPIDEMIA Vaccini Covid a Napoli, la mappa dei quartieri: meno prenotazioni nei...

L'occasione per progettare ​le città «eco» del futuro

«E’ la prima volta che la messa a dimora delle alberature di una intera strada viene affidata ad un gruppo di associazioni senza alcun onere per il Comune. E la ditta prescelta (Eurogarden Maisto srl ) dopo i trapianti si occuperà a titolo gratuito anche delle innaffiature e della manutenzione, per due anni, il tempo necessario alle piante per irrobustirsi. Nel contesto della crescente urbanizzazione che, secondo le proiezioni della FAO, entro il 2050 vedrà il 70% della popolazione mondiale vivere nei centri urbani , il verde si conferma un elemento indispensabile nei fragili ecosistemi cittadini”, ricordano i Comitati.

La realizzazione del progetto “Valore Verde” in una delle arterie principali della zona collinare - asse di collegamento tra Vomero e la collina residenziale di Posillipo (anche in virtù dell’uscita/ingresso della tangenziale) - avverrà nei termini e nelle modalità studiate dal Dott. Agronomo Claudia Loffredo e dell’architetto Benedetto Costa cui le Associazioni hanno affidato l’elaborazione del progetto. L’iniziativa rientra nell’operazione intrapresa a novembre scorso con la messa a dimora di 2 alberi in Piazza Fuga e continuerà in altri quartieri della città mediante la consolidata esperienza del crowfunding, che, in questa occasione, ha registrato l’importante contributo di Banca Generali Private. L’appuntamento è fissato quindi per martedì 22 giugno alle ore 11 presso l’incrocio Via Cilea- Via Petrella (di fronte Bar Alexander) .