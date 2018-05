Giovedì 17 Maggio 2018, 06:49 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 06:49

Intorno alla mezzanotte, in tutta via Luca Giordano e le strade limitrofe è stata interrotta l'erogazione dell'acqua improvvisamente. Il centralino dell'azienda speciale «Abc Acqua Bene Comune» informa che l'interruzione è dovuta a una perdita nella zona che dovrebbe essere riparata in mattinata».Disagi per i numerosi locali commerciali ancora aperti, specialmente quelli sull'isola pedonale, e per i residenti. Ci si augura, inoltre, che il danno sia riparato in tempo per lo squillo della campanella della scuola Vanvitelli che si trova proprio su via Luca Giordano.