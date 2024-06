Vomero, vestiti gettati nelle campane della plastica: la denuncia dei residenti

La scena che si è presentata agli occhi di un residente del quartiere Vomero. «Davanti ai miei occhi, con una naturalezza sconvolgente, un ragazzo gettava alcuni indumenti nel contenitore della plastica, una scena raccapricciante», racconta il residente, descrivendo l'episodio solo l'ultimo di una lunga serie di comportamenti incivili che affliggono il quartiere.

Il Vomero, stando alle dichiarazioni dei cittadini, sta diventando teatro di gesti incivili che mostrano una mancanza di rispetto per l'ambiente e per la comunità. I residenti lamentano una situazione che sembra peggiorare giorno dopo giorno, con rifiuti abbandonati per strada, sacchetti di immondizia lasciati fuori dagli orari consentiti e ora, addirittura, vestiti gettati nelle campane destinate alla plastica. «È frustrante - racconta Luca - vedere come il nostro quartiere venga trattato con così poco rispetto. La scena dei vestiti gettati nella campana della plastica è solo l'ultima di una serie di episodi incivili.

Non capisco come si possa essere così indifferenti al benessere della propria comunità».

Ed ancora: «Ogni giorno – sbotta la 33enne Anna - è una lotta contro l'inciviltà. Ci sono rifiuti ovunque e sembra che a nessuno importi davvero. Ho dovuto spiegare più volte ai miei figli perché è importante rispettare l'ambiente e seguire le regole della raccolta differenziata, ma se poi vedono questi esempi negativi, è difficile educarli correttamente»