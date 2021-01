Napoli, nuova voragine ai Camaldoli: chiusa la strada che porta a Marano

Le forti piogge degli ultimi giorni sono probabilmente la causa della voragine che si è aperta nella zona collinare dei Camaldoli, a Napoli. A causa del cedimento è stata chiusa la strada che collega il comune di Marano con la zona ospedaliera di Napoli.

Pesanti le ripercussioni sul traffico mentre le linee dei bus sono state deviate. Anche a Volla, in provincia di Napoli, si è verificato il crollo di una piccola porzione di strada, in via Petrarca. Sul posto vigili del fuoco, tecnici del Comune e carabinieri della locale stazione.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Ospedale del Mare, arrivano i “turisti” della voragine:... IL CROLLO Crolla solaio a Torre del Greco, sgomberata famiglia di 82enni IL CROLLO Ospedale del Mare, ecco cos'è successo: cemento armato e...

Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA