Napoli, voragine al centro storico sotto il peso della spazzatrice: invasione di topi, scoppia il panico

Venerdì 27 Luglio 2018, 13:52

Il passaggio di una spazzatrice ha provocato il cedimento della strada in via Domenico Capitelli, nel centro storico, provocando una mini voragine. Sul posto è giunta la polizia locale che ha allertato la squadra della protezione civile che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata con la rete di colore arancione.Pare che all'origine del cedimento ci sia stata una infiltrazione d'acqua piovana che, col tempo, aveva scavato una cavità sotto il manto stradale, una sorta di un cunicolo ampio qualche metro.Nella centralissima strada del centro storico, all’improvviso è scoppiato il caos. Mentre la strada si affollava sono balzati fuori all'improvviso dalla voragine dei topi tra lo stupore della gente, soprattutto dei tanti turisti che in quel momento stavano passeggiando, scatenando la reazione dei passanti e dei commercianti della zona. Alcune persone spaventate hanno urlato temendo un assalto di roditori che hanno cominciato a correre all’impazzata per poi rifugiarsi nuovamente nel loro habitat nel sottosuolo del centro storico, dov'è stata scoperta una vera e propria colonia di roditori.«Bisogna intervenire subito per chiudere la voragine - commenta un commerciante - certamente non è una bella cartolina che offriamo ai turisti, ci preoccupa la situazione igienico-sanitaria. Necessita urgentemente provvedere con la bonifica in maniera da procedere con un intervento di disinfestazione».