Napoli crolla, voragine in via Pigna: palazzo sgomberato nella notte

Martedì 10 Aprile 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di terrore in via Pigna, tra Soccavo e il Vomero, dove s'è aperta un'enorme voragine che ha reso necessaria l'evacuazione di numerose famiglie. L'episodio si è verificato intorno alle 4 di notte e da quel momento è stata interrotta la fornitura d'acqua a diversi palazzi in zona. Ancora adesso vigili del fuoco e polizia sono sul posto con i cittadini e i residenti per verificare le condizioni della strade e degli stabili interessati. Al momento sono ancora ignote le cause dello sprofondamento dell'asse viario e le indagini proseguono.