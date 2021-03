Whirlpool, la messa dell'Arcivescovo: «Qui dentro Cristo è ancora crocifisso»

«La vita di ogni essere umano vale più di tutto l'oro dell'uomo più ricco del mondo. In quest'espressione è racchiuso il senso della mia presenza qui, in mezzo a voi». Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, nello stabilimento Whirlpool di via Argine per celebrare la messa davanti agli operai della fabbrica chiusa dallo scorso 1° novembre. «Ho voluto essere presente qui nel primo giorno della Settimana Santa, la settimana della Passione di nostro signore Gesù - ha spiegato monsignor Battaglia - perché la cosa più importante è sostare accanto alla santità delle lacrime, accanto alle infinite croci di oggi dove Cristo continua a essere crocifisso. Qui Cristo continua a essere crocifisso, sulla vostra carne si sta perpetuando ancora la Passione del Signore. Ho scelto stasera di essere qui in mezzo a voi per portare tutte le ansie, le preoccupazioni, le paure che in questo momento stanno agitando il vostro cuore, ma anche la speranza, e porre questa speranza nel cuore di Dio».

