Il Natale del 2020 sarà diverso da come lo sognavamo. La pandemia si è portata via ogni possibilità di cenoni e di riunirsi, ma qualcosa dello spirito delle feste resta: quest'anno, per riaccendere un po' di atmosfera l'associazione Premio GreenCare porterà nei parchi di Napoli gli zampognari.

Un evento che prevede sei tappe in giro per tutta la città e inaugurato oggi in Villa Comunale dove si sono esibiti gli zampognari Michele Pannone e Giuseppe Mauro.

«La nostra iniziativa - spiega la presidente dell'associazione Benedetta de Falco - è stata pensata soprattutto per i bambini, abbiamo pensato di unire le grandi potenzialità dei luoghi verdi a un'atmosfera di festa. I bambini, in questo momento hanno bisogno di ricevere messaggi positivi e un piccolo momento di gioia».

«Stiamo attraversando una situazione particolarmente difficile - dice l'Assessore al Verde Luigi Felaco - ma questa iniziativa, svolta in totale sicurezza e con il giusto distanziamento nei parchi cittadini, fà sì di poter vivere comunque l'atmosfera delle feste e proprio per questo il Comune di Napoli ha deciso di patrocinarla».

Un'emozione grande anche per gli zampognari, che pensavano di doversi rassegnare a un Natale senza uscite: «Quest'anno - spiega Giuseppe Mauro - è la prima volta che ci esibiamo in pubblico e per noi rappresenta una grande gioia. Non potremo andare nelle scuole, però, anche se con piccole esibizioni, doneremo un po' di felicità soprattutto ai più piccoli».

Obiettivo raggiunto, almeno stamattina: i bambini presenti, infatti, si sono lasciati emozionare e intrattenere dal suono del Natale.

Questo il programma dei prossimi appuntamenti: l’8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13.

