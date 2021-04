Napoli zona arancione, riaprono i centri estetici: «C'è stato un boom di prenotazioni»

Dopo un lungo periodo in zona rossa, da oggi la Campania si ritinge di arancione, un colore che permette la riapertura di tutte le attività di commercio al dettaglio e degli esercizi commerciali dedicati alla cura della persona. Dunque si rialzano anche le saracinesche dei barbieri, parrucchieri e centri estetici. Impazza la centralina dei centri estetici, c'è un vero boom di prenotazioni; a raccontarlo è Stefania Derosas, titolare del centro estetico Zen: «Siamo entusiasti di aver riaperto e speriamo che non si verifichino altre chiusure. C'è stato un boom di prenotazioni; tantissime clienti attendevano questo giorno». Per favorire la ripresa, l'ordinanza regionale ha concesso l'apertura dei servizi dedicati alla cura della persona dalle ore 7.00 alle 21.30, senza l'obbligo di chiusura domenicale o settimanale: «Sicuramente è un'ottima decisione - commenta la titolare - che permette di incrementare e recuperare il lavoro perso».

Derosas sottolinea l'attenzione che ripone all'interno del suo centro estetico nel seguire ed applicare il protocollo di sicurezza e le dovute misure anticontagio. Il periodo di chiusura, legato alla zona rossa ormai alle spalle, sembra non aver comportato la perdita di clientela e Stefania aggiunge: «Non abbiamo perso le clienti più fedeli, ma è evidente che il fatturato sia diminuito rispetto agli altri anni: c'è stato un calo del 30%. Il forte calo è stato registrato soprattutto durante il periodo natalizio ed è difficile recuperare in poco tempo. Ma sono fiduciosa: recupereremo». La titolare conclude con una considerazione che abbraccia l'attività dei centri estetici e spiega che mentre negli anni passati venivano considerati come un bene di lusso, quasi un servizio d'élite dedicato a poche persone, oggi non è più così. Il pubblico si è esteso, a frequentare i centri estetici non più solo le donne, ma anche tanti uomini che dedicano tempo ed importanza all'aspetto estetico e alla propria immagine. Stefania mette in risalto gli effetti benefici del prendersi cura della propria persona, e crede che sia giusto concedersi uno spazio di tempo per andare dal parrucchiere o dall'estetista.