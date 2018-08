Napoli, la zona flegrea resta senz'acqua: «Anomalia imprevista»

Giovedì 23 Agosto 2018, 17:56

Abc Napoli informa che «a seguito di una imprevista anomalia sul sistema di alimentazione idrica in via Giustiniano l'azienda sta effettuando manovre sul sistema principale di distribuzione dei quartieri di Soccavo, Fuorigrotta e Bagnoli per garantire un esecizio provvisorio del servizio e limitare il disagio alle utenze». Oggi potrebbero verificarsi quindi fenomeni «di riduzione di pressione, con probabile disalimentazione dei piani alti e medio alti nel quartiere Soccavo (nelle aree a ridosso di via Giustiniano, via Piave, via Nerva, viale Adriano, via Cassiodoro, rione Traiano) e nel rione Loggetta. È previsto in tarda serata il ritorno alla normalità.Abc si scusa con i cittadini per i disagi e ricorda che le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbiditá: «Basterá far scorrere per qualche minuto l'acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza».