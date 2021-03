Napoli zona rossa, la crisi dei piccoli imprenditori: «Questo virus è una bestia, io costretto a rinunciare ai miei sogni»

Era il suo più grande obiettivo ma dopo anni di sacrifici è stato costretto a rinunciarci. E ha visto svanito un sogno che era finalmente riuscito a realizzare con amore e passione. Il suo locale, un ristorante su via Toledo, in piazzetta Matilde Serao, è durato solo pochi mesi, poi il Covid lo ha costretto ad abbassare per sempre la saracinesca. Oggi Giuseppe Overa non riesce a tornare in zona senza commuoversi. Senza guardare quel locale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati