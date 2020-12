Napoli, la Ztl varco Morelli resta spenta: «Traffico già provato dalla chiusura della ​Galleria Vittoria»

«Vista la particolare situazione che sta attraversando la nostra città e l'intero territorio in conseguenza della pandemia da Covid-19, l'amministrazione ha disposto la sospensione dell'attivazione della Ztl varco Morelli per tutto il periodo natalizio. Quest’anno, pertanto, la Ztl Morelli, Filangieri, Mille, che di consuetudine viene attivata dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, resterà spenta anche per agevolare la viabilità cittadina, vista la temporanea chiusura della Galleria Vittoria». Così il Comune di Napoli annuncia la sospensione del tradizionale dispositivo di traffico di Natale.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Bus a Napoli, la lunga agonia dei trasporti: fondi tagliati e meno... I TRASPORTI Napoli: corse autobus ridotte al 20%, file e ressa alle fermate.... I TRASPORTI Circum, tagliate 13 corse ed esplode la rabbia degli utenti:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA