Napoli, dissesti e pericoli: al via lavori per tre strade di Ponticelli e San Giovanni

Corsa contro il tempo per tre cantieri a Napoli Est. Entro fine anno occorre avviare e portare a termine i lavori di manutenzione ordinaria di tre strade particolarmente dissestate nei quartieri Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

I lavori pubblici sono stati promossi dalla VI Municipalità avendo a disposizione un budget di 200mila euro dai fondi comunali. Un importo sicuramente insufficiente per le esigenze dell'ampio territorio. I tre quartieri - Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio - si estendono, infatti, per oltre 19 chilometri quadrati e sono ben 163 i chilometri di strade la cui manutenzione spetta proprio all'ente di prossimità e che versano «in pessime condizioni manutentive, in quanto mancano finanziamenti adeguati», si legge nel progetto curato dai tecnici municipali che dettagliano: «Molte presentano un fondo in conglomerato bituminoso ammalorato in più punti, in conseguenza anche dei continui interventi effettuati dai gestori delle reti idriche, elettriche, fognari, telefoniche e del gas».

I lavori pubblici sono stati affidati all'impresa per 195mila euro.

Previsti la fresatura del manto, la conseguente pulizia, la risagomatura delle aree dissestate, la rimessa a quota di caditoie e tombini. Seguono la stesura del "tappetino" di quattro centimetri e del "binder" di tre centimetri. Dove necessario si prevede il rifacimento dei marciapiedi mediante demolizione, riconfigurazione e pavimentazione. Inoltre, si provvederà al disegno delle strisce di limite carreggiata e quelle per l'attraversamento dei pedoni.

La Municipalità di Napoli Est ha individuato tre strade: via Luigi Franciosa e via Vicinale Tierzo a Ponticelli e via Villa San Giovanni a San Giovanni a Teduccio. I cantieri saranno avviati lunedì 18 dicembre, così come specificato nell'ordinanza che regola il traffico. In particolare, è previsto fino al 22 dicembre, dalle ore 8:30 alle 17, un piano specifico per evitare ingorghi e consentire agli operai di lavorare in sicurezza. In via Luigi Franciosa sarà attivo il senso unico alternato e il divieto di sosta e fermata. Per via Vicinale Tierzo e via Villa San Giovanni (tratto compreso tra via Protopisani e via Nuova Villa) sono stati decisi il divieto di transito per i veicoli e il divieto di sosta e fermata.

Prima di Natale, ma non oltre il 31 dicembre, occorre riqualificare le tre strade di Napoli Est che risultano in pessime condizioni con buche e dissesti che mettono a dura prova pedoni e autisti.