San Gregorio Armeno, “la strada dei presepi”, non finisce mai di stupire con l’inventiva e la genialità dei maestri scultori presepiali. Non è una novità infatti che le statuine dei pastori si adattino di volta in volta ai fenomeni di costume dei nostri tempi oppure vestano le sembianze dei personaggi di tendenza del momento.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati