Natale a Napoli, gli auguri dei campioni dello sport napoletano in piazza dei Martiri

Appuntamento in piazza dei Martiri per i campioni dello sport napoletano, riuniti per il brindisi natalizio dal manager Carlo Palmieri, vice presidente dell'Unione industriali di Napoli. Presenti gli olimpionici Franco e Pino Porzio e Patrizio Oliva e Ciro Ferrara.

Con loro hanno brindato tra gli altri il presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, il direttore del Roma Antonio Sasso, il giornalista e scrittore Franco Esposito, il professore Claudio Ciotola, l'imprenditore Michele Tambaro, il manager sportivo Nicola Crisano, l'attrice Anna Capasso e il presentatore Enzo Calabrese.