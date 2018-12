Lunedì 24 Dicembre 2018, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigilia di caos per i trasporti a Napoli. Chiusa per guasto dalle 8,15 circa la Funicolare di Chiaia. I pendolari e i cittadini usciti di casa per fare le ultime compere di Natale hanno trovato le porte d’ingresso delle stazioni chiuse con gli avvisi informativi del disservizio. A peggiorare la situazione, si è aggiunto anche un blocco temporaneo della Linea 1 della metropolitana durato circa un’ora. Adesso il servizio è regolare.«Un triste regalo di Natale per i napoletani», commenta sui social Enzo Perrotta, presidente del centro commerciale naturale del Vomero. «Bisogna investire di più in manutenzione» dichiara Adolfo Vallini (Usb).