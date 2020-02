Nauticsud, numeri da record: più di centomila presenze in nove giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo realizzato una edizione del, in collaborazione con Afina, che ha superato ogni aspettativa. La crescita del 25% degli ingressi, che porta il totale dei visitatori in nove giorni espositivi ben oltre le centomila presenze, sottolinea il successo ottenuto». Ad affermarlo è la consigliera delegata di Mostra d'Oltremare, in conclusione della 47.ma edizione del Salone nautico internazionale di Napoli. Oltre le attuali 107mila presenze, a poche ore dalla chiusura, il dato che rilancia ulteriormente il Nauticsud giunge dalle compravendite.Tra i 220 espositori presenti la soddisfazione è alta, tutti hanno effettuato contrattazioni e vendite, tanto da presentare già domanda di adesione all'edizione 2021. Il lavoro di Afina, per il futuro della nautica, non ha sosta. Questa mattinaha accolto al Nauticsud il presidente nazionale di Aicast,, per aderire alla confederazione Associazione Industria Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo.«Siamo contenti di accogliere in Aicast l'associazione nazionale Afina - ha confermato il presidente Della Notte - e contiamo su una collaborazione che ci consenta di rilanciare la nautica da diporto e l'intera filiera nautica a livello nazionale. Organizzeremo, dopo un confronto collaborativo con Gennaro Amato, una sezione nazionale della nautica al più presto visto anche il successo di questo Nauticsud».