Navigare, addio a Napoli: rotta su Bologna, fallito il tentativo di salvare la kermesse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Luglio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mare di Napoli no, quello emiliano sì. Adesso è ufficiale: non solo il «Navigare» non sarà mai allestito nelle acque di Rotonda Diaz, ma dal 2020 l'Associazione Nautica Regionale Campana promotrice del mancato evento napoletano allestirà a Bologna il «Salone Nautico d'Italia», e dal 2021 «gli scafi campani saranno probabilmente esposti nel mare della Riviera romagnola», spiega Gennaro Amato, presidente Anrc.