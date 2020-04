Negozi per bambini aperti ma niente shopping a Napoli: «Solo noi nel deserto»

Negozi ok ma niente bambini. È sostanzialmente un flop la prima apertura dei punti vendita per l'infanzia prevista solo due mattine alla settimana: martedì e venerdì dalle 8 alle 14. Pochi clienti e incassi quasi pari allo zero: «Ma va bene così - è il commento di Francesco Martone, titolare di un antico negozio al corso Umberto - è vero che abbiamo venduto solo una tutina, ma è anche vero che si è cominciato a mettere un po' d'ordine. C'è tanto da fare: il cambio di stagione, le vetrine: dobbiamo ricontattare rappresentanti, fornitori, insomma, riallacciare le fila di un lavoro chiuso all'improvviso più di un mese fa». Ben venga, dunque, la decisione di tirare su le saracinesche anche se di guadagni non se ne parla. «Volete sapere quanto ho incassato in tutta la mattina? 55 euro - racconta Carolina Petrone, titolare del negozio Giuggiolo in via Pasquale Scura - niente, insomma. Però, è pur sempre un inizio: almeno abbiamo fatto le pulizie, anzi una vera e propria sanificazione. Proseguiremo venerdì, il lavoro è tanto ma finalmente si comincia a vedere una luce. In ogni caso credo che, almeno per adesso, due giorni di apertura alla settimana siano sufficienti: intorno a noi c'è il deserto». In controtendenza Veronica Leone, proprietaria del negozio Sotto il pero in via Petrarca: «Inutile aprire due giorni e basta - dice - serve solo a confondere le idee a chi deve comprare: ho ricevuto tante telefonate di clienti che mi chiedevano quali fossero i giorni e gli orari di apertura».



Non solo. Veronica Leone punta anche a una diversa organizzazione: «Avremmo potuto lavorare su appuntamento e garantire una quotidianità che avrebbe fatto bene a tutti. Queste vendite a singhiozzo credo siano controproducenti. Le aziende vogliono essere pagate e il commercio viene da due stagioni molto poco felici. Se non ci sarà una inversione di tendenza temo di dover prendere in considerazione la chiusura del mio punto vendita in via Carlo Poerio». Non apre ancora i battenti il reparto bambini dell'atelier di Roberta Bacarelli ancora in fase di organizzazione: «Farò una prova venerdì - spiega la stilista - ma non vi nascondo che ho qualche timore a lavorare in una strada assolutamente deserta come via Carlo Poerio: non c'è nessuno». Per vincere la paura, Rosanna Florio, titolare de La Florida, in via Merliani, ha chiesto a due amici di trattenersi in negozio con lei: «E bene ho fatto - racconta - il Vomero è vuoto e davvero mette paura». A parte i timori legati alla sicurezza Rosanna Florio plaude alle prime riaperture anche se - al pari dei suoi colleghi - ieri mattina non ha venduto quasi nulla: «Qualche tutina, un paio di canotte, niente di più. È chiaro che si comprano solo indumenti necessari, non certo abitini per le feste. Il problema sarà quando le attività cominceranno a girare a pieno regime e i vestiti da cerimonia continueranno a non vendersi. Ma andiamo avanti, pensiamo positivo: ce la faremo nel rispetto delle norme di sicurezze». Guanti, mascherine e distanza sociale anche per i clienti di Charlie Brown, in via Omodeo: «Siamo qui da 40 anni, nella zona ci conoscono tutti - racconta la signora Maria - che abbiamo venduto? Canottiere, calzini, body, magliettine di cotone. Niente di più. Per quanto mi riguarda credo che, in questa fase, due giorni di apertura alla settimana siano più che sufficienti. Poi si vedrà, le prospettive future non sono buone». E c'è poco da stare allegri anche per Giuseppe Parisi, titolare di Royal Nuit, in via dei Mille: «Il nostro è un mercato che gira intorno a feste, compleanni, cerimonie, battesimi, le liste che le mamme organizzano per i regali da fare agli altri bambini. Se tutto questo si ferma, lo stop vale anche per noi. - dice Parisi - abbiamo venduto solo un paio di tutine ma abbiamo aperto volentieri, il negozio è da rimettere a posto completamente».Un pigiamino e dei calzini è il ricavato del primo giorno di apertura al pubblico del Mondo che vorrei, in via Merliani: «Tutto molto lento - dice la titolare, Sara Abenante - e non poteva andare diversamente. Ma va bene lo stesso: aver tirato su la saracinesca mi sembra già un buon segnale. E poi abbiamo tanto di quel lavoro da fare in negozio che non c'è il rischio di annoiarsi».