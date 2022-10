Napoli, Pepe: «Nel Centro direzionale asili, alberghi e cinema»

Massimo Pepe, consigliere comunale e presidente della commissione Urbanistica, il Comune ha tracciato una linea che porta nella direzione del «sì al progetto Porta est, ma nei limiti imposti dal Prg», partendo però dal rilancio del Centro direzionale. È d'accordo con questa scelta?

«Assolutamente sì, è una posizione condivisa. La volontà dell'amministrazione è quella di riqualificare una zona da troppi anni degradata. Lo faremo in conformità, laddove possibile, con il Piano regolatore, attuando una concreta e precisa politica di rigenerazione urbana. Poco mi interessa lo scontro tra Comune e Regione, io spingo soltanto affinché il progetto - come analizzato nella prima commissione del 4 ottobre - abbia una visione a 360 gradi, che parte dal Centro direzionale e poi si allarga alla più ampia aria orientale. Sono coinvolte piazza Garibaldi, la stazione, la zona del Vasto».

Cosa serve per far ripartire il Centro direzionale?

«Partiamo da un cambio di destinazione d'uso e immaginiamo che quella zona non sia solo a vocazione terziaria, ma anche aperta ad attività di carattere ricettivo, ricreativo, asili, alberghi, palestre, cinema. Soltanto così ci sarà un afflusso di gente tale, che tutto quello che c'è attorno non può più rimanere in uno stato di degrado. È questo il modo a mio avviso di intervenire sostanzialmente sul Centro direzionale. Noi stiamo ragionando sulla variante orientale del Piano regolatore, rispetto all'ultima modifica avvenuta nel 1994 sulla parte opposta della città, quando il sindaco era Antonio Bassolino. È il primo banco di prova di questa amministrazione. Capiremo alla fine di questo percorso se ci sarà la possibilità di mettere mano a tutto il resto della città. Lo scenario in cui ci muoviamo nelle nostre discussioni in commissione è molto più ampio e vasto. Basti pensare a tutto il nodo infrastrutturale. L'assessore Cosenza ci ha detto che 100 milioni di finanziamento ci sono già, mi riferisco a quelli per il collegamento della bretella. Immaginiamo tutto lo scorrimento veicolare che c'è attualmente. Riusciremo così ad uscire dall'imbuto attuale del piano traffico che lì crea una situazione di disagio. Con il collegamento della bretella invece si può arrivare con autobus o macchina e si parcheggia nei sotterranei. E poi con la metro ci sarà una mobilità alternativa su ferro e gomma».

Lei propone di portare al Centro direzionale palestre, asili, cinema, ma se poi non c'è un cambio di passo sulla gestione della City diventerà tutto inutile non trova?

«Nel progetto è previsto anche un parco verde che sarà realizzato. In realtà sono due aree, la prima a copertura dei binari della ex circumvesuviana, la seconda nella parte di Gianturco. La riqualificazione passa anche da aspetti legati al verde pubblico. Parliamo di parchi molto grandi. È ovvio che se si pensa al rilancio del Centro direzionale si deve pensare a giardini e aree al verde».

Tanto grandi però non sono, se lo mettiamo a confronto con luoghi come Capodimonte, Virgiliano, Floridiana e Villa Comunale. Quelle che sorgeranno lì sono grandi aiuole niente di più. Non le sembra un po' poco?

«Chiaro che ci sono aree verdi nella città molto più ampie, però a Napoli est passare da zero a due aree di quella consistenza è un valore aggiunto per la riqualificazione di quei quartieri».

Come si può superare l'impasse attuale su mancata manutenzione e sorveglianza?

«Sorveglianza, videosorveglianza e cura degli ambienti devono essere parte integrante del progetto. Se noi facciamo una riqualificazione e poi a questa non segue una corretta manutenzione ordinaria di fatto non riusciremo nell'intento. Il discorso poi lo dovremmo allargare a tutta la città. In questo senso va anche lo sforzo dell'amministrazione nel rinforzare il numero di dipendenti. Abbiamo trovato una forza lavoro sottodimensionata che non riesce a fare fronte alle esigenze della terza città d'Italia».

I prossimi passi quali sono?

«Faremo un'ulteriore commissione di approfondimento che ha come oggetto Porta est. Il dibattito è molto partecipato, difatti ci sono anche consiglieri che non rientrano nella commissione Urbanistica, ma che si accreditano. Penso a Maresca e Bassolino, con quest'ultimo che solitamente non partecipa alle commissioni. Mi fa molto piacere che ci sia una sinergia tra maggioranza e opposizione per lavorare affinché si riesca a raggiungere un obiettivo comune per la città. Faremo poi un ulteriore incontro in presenza del sindaco Manfredi».