Niente telecamere sul mare di Posillipo, così a Riva Fiorita regna l'illegalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 9 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È insolito entrare in un'area Ztl, senza una telecamera né un agente della polizia locale a controllare l'accesso. Via libera, nella Napoli del laissez faire accade anche questo. Posillipo, via Ferdinando Russo, un chilometro scosceso per arrivare a Riva Fiorita, uno dei cinque accessi liberi al mare cittadino.