Nella Giornata mondiale degli Oceani si sono immersi nelle acque del Golfo per pulire i fondali da rifiuti di ogni tipo. Venti ragazzi dell'Area penale di Napoli hanno conseguito il brevetto di sub, dopo essersi calati in mare con i palombari della Marina militare al Borgo Marinari. In contemporanea si sono svolte le azioni sulla terraferma, infine al Circolo Savoia la consegna dei patentini ai partecipanti.

A supporto delle operazioni anche la MareNostrum Dike, un tempo imbarcazione con la quale gli scafisti trafficavano bambini, anziani, donne sulla tratta dalla Turchia e oggi simbolo di memoria e legalità. L’intervento di ieri rientra nel progetto Bust Busters, realizzato da Archeoclub D’Italia con la rete di partners composta da Marina militare, Corpo militare dell’Ordine di Malta, Arpa Campania, Centro di Giustizia minorile della Campania, Protezione Civile.

L’intervento

Quel tuffo per loro non ha significato soltanto la conclusione di un percorso formativo, ma la speranza di una nuova vita all’insegna della solidarietà, della coesione e della legalità. Lanciandosi in acqua con tuta e bombola da sub un gruppo di ragazzi dell’Area penale ha ripulito i fondali del Borgo Marinari da tutto ciò che finora li aveva danneggiati. «In questa zona dove c’è storia, mitologia, abbiamo trovato tanti rifiuti, soprattutto vetro e pneumatici.

Siamo riusciti a dare un messaggio chiaro sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale - dice Rosario Santanastasio, presidente nazionale Archeoclub D’Italia - questi ragazzi hanno conseguito il brevetto di sub per diventare operatori tecnico-subacquei. Per loro è la strada del riscatto, dopo un impegno sociale costante. Attraverso il progetto Bust Busters siamo a circa 20 ragazzi che, in due anni, hanno seguito lezioni di teoria e pratica imparando azioni di pronto soccorso ma anche tecniche di immersione subacquea, nozioni e dettagli sul patrimonio geologico, naturalistico, archeologico-marino».

L’impegno

Supportati dalla MareNostrum Dike, ma anche dai mezzi della Marina militare, dagli istruttori di MareNostrum, dal Corpo militare dell’Ordine di Malta, i giovani sub hanno spazzato via dai fondali rifiuti. «Continua il percorso di riabilitazione ma anche di conoscenza e tutela del patrimonio ambientale e culturale - dichiara Francesca Esposito, referente Attività sociali di MareNostrum- Archeoclub D’Italia - l’obiettivo è di dare un modello non più campano ma italiano ed europeo».

Fondamentale il supporto del Circolo Savoia, da sempre partner di “Bust Busters”: «Questa iniziativa è nel solco delle nostre attività sociali - sottolinea il presidente Fabrizio Cattaneo della Volta - ma è quella di cui vado più orgoglioso ed è anche un modo per tenere alta l’attenzione verso il senso civico».