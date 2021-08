Notte bianca dei presepi a San Gregorio Armeno: botteghe e chiese aperte con spettacoli e musica fino a tardi venerdi 27 agosto

Venerdì 27 agosto si terrà la notte bianca dei presepi a San Gregorio Armeno. Le botteghe dei maestri presepiai e pastorai resteranno aperte fino a tardi, con tanti spettacoli e musica, per salutare la fine dell'estate e la ripresa del turismo. Per l'occasione anche la Basilica di San Lorenzo Maggiore resterà aperta fino a mezzanotte. L'evento è organizzato dall'associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta da Gabriele Casillo.

«Venerdì – spiega Casillo – le botteghe artigiane di via San Gregorio Armeno resteranno aperte fino a tarda notte per salutare e ringraziare tutti i visitatori e le persone che gli hanno mostrato affetto e vicinanza nei periodi più tristi della loro storia. Durante la serata l'artista Ciro Granada si diletterà, dalle ore 22.00, in una performance artistica tradizionale napoletana. Per l'occasione, inoltre, la Basilica di San Lorenzo Maggiore resterà aperta fino alle ore 24.00, con la possibilità di fare una visita guidata all'interno della chiesa accompagnati da un frate del convento, la visita è gratuita ma sarebbe gradita un'offerta alla chiesa».

«Ma non finisce qui – prosegue Casillo – infatti, acquistando un corno portafortuna con il bigliettino Caffè Motta, si avrà il diritto (previa esposizione del cornetto con il talloncino caffè Motta) a una serie di sconti e regali presso i seguenti punti vendita: degustazione del Caffè Motta; sconto del 20% presso la friggitoria O' Re in Piazza San Gaetano, 320; sconto del 20% su caffè e sfogliatelle presso il Bar Sapori di Napoli in Via San Biagio Dei Librai, 110; omaggio gratuito presso il Supermercato Decó di Vico Cinquesanti N.24, sponsor ufficiale della Notte Lunga delle Botteghe di San Gregorio Armeno. L’omaggio consisterà (previa esposizione del cornetto con il talloncino caffè Motta) di un pacco da 500gr di spaghetti Decó ed una passata da 690gr Decó. Per portare a tavola un piatto che racconti la napoletanità. L'omaggio sarà ritirabile da sabato 28 agosto fino a martedì 31 agosto. I cornicelli portafortuna con il talloncino Caffè Motta possono essere acquistati dalle ore 21.30 del giorno 27 Agosto presso tutte le Botteghe di via San Gregorio Armeno. Vi attendiamo numerosi per goderci insieme una serata speciale di fine estate nel cuore pulsante della città di Napoli».