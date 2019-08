Ischia da boom, 71mila passeggeri in arrivo e partenza nel weekend

Lunedì 5 Agosto 2019, 15:53

Sono oltre 71 mila i passeggeri in arrivo e partenza registrati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ischia - per tutti i porti dell’isola - durante il primo weekend di agosto (venerdì 2 – domenica 4 agosto 2019). I dati segnalano un aumento di 7 mila passeggeri rispetto ai numeri registrati nel primo weekend di agosto del 2018. I dati degli autoveicoli confermano quelli dell’anno scorso con 3400 veicoli in arrivo e 2 mila in partenza.Nello specifico, per quanto attiene il porto di Ischia i numeri sono stati i seguenti: oltre 47 mila passeggeri (27 mila in arrivo e 20 mila in partenza) e 3400 automezzi (2200 in arrivo e 1200 in partenza). Come di consueto la giornata più rilevante per le partenze è stata domenica 4 agosto con oltre 9 mila passeggeri che sono partiti dal porto di Ischia e quasi 5 mila da quello di Casamicciola Terme. Sono stati inoltre analizzati i dati finali del mese di luglio 2019 che registrano, per tutti i porti dell’isola, un totale di oltre 616 mila passeggeri (314 mila in arrivo e 302 mila in partenza) che rispetto al mese di luglio del 2018 segnano un aumento di 13 mila passeggeri.