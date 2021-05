Nuova app del Parco Vesuvio: ingressi al cratere gratis per i residenti

Il 24 maggio si festeggia la giornata europea dei Parchi: il Parco nazionale del Vesuvio ha scelto questa data simbolica per lanciare uno strumento innovativo, che aiuterà chiunque vorrà visitare la l’area protetta ad essere informato e programmare la sua visita in maniera più efficace. Si tratta della nuova app del Parco, realizzata in collaborazione con il consorzio Clara.

L’applicazione sarà scaricabile gratuitamente sia per Android che per IOS, ed oltre a permettere di avere sotto mano tutte le informazioni e gli elementi conoscitivi dei percorsi e dei punti di interesse del Parco, darà anche la possibilità di una fruizione interattiva per coloro che visiteranno il Cratere del Vesuvio, ovvero il sentiero n.5 del Parco Nazionale. Con la app sarà possibile monitorare la propria posizione lungo il sentiero n.5, ricevere notifiche all’approssimarsi ai diversi punti di interesse, consultare audioguide, ricevere informazioni sugli altri fattori di attrazione del territorio che è possibile ammirare dai punti panoramici presenti lungo il percorso.

L’Ente Parco ha inoltre stabilito che per tutta la settimana dal 24 maggio fino al 31 maggio i residenti nei 13 comuni del Parco potranno accedere gratuitamente al Cratere del Vesuvio. Ovviamente, nel rispetto del protocollo anticovid: è necessario prenotarsi sul portale online dell’Ente Parco ed esibire un documento di identità all’ingresso, che dovrà corrispondere al nominativo indicato sul biglietto per comprovare la residenza in uno dei comuni del Parco.

«Sono molto contento che grazie alla collaborazione con il Consorzio Clara questo progetto abbia visto la luce- spiega Agostino Casillo, presidente dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio - grazie alla app i cittadini e i turisti avranno un importante strumento tecnologico per conoscere meglio il nostro territorio, essere sempre aggiornati sulle notizie e sulle attività che l’Ente Parco costantemente mette in campo. Invito tutti a scaricare l’app ed a provarla in occasione della giornata europea dei Parchi, che quest’anno abbiamo deciso durerà una settimana, per permettere a tutti i cittadini del Parco che lo vorranno di visitare uno dei luoghi più belli e suggestivi del proprio territorio: il Cratere del Vesuvio».