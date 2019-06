Nuova chiusura in via Campana, scatta la protesta nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 9 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monta la protesta dopo la decisione di interdire totalmente al traffico un tratto di via Campana per ben un mese e mezzo. Sul piede di guerra residenti e commercianti che ora puntano a coinvolgere anche tutti gli altri Comuni che risentiranno dei disagi, come Pozzuoli, Giugliano e Qualiano. Ad affiancare chi nella zona abita o porta avanti la propria attività economica, c'è anche parte dell'opposizione in consiglio comunale.