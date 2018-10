«Un nuovo caso di tumore al giorno», al Senato si discute il dossier Casoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:00

Mentre si intensificano le iniziative per la prevenzione tumorale, ogni giorno in una città come Casoria si registra un nuovo caso di neoplasia maligna: il dato inquietante emerge da uno studio (Epica) effettuato dai medici di famiglia del territorio presentato l'altro giorno, in un'audizione informale, alla commissione igiene e sanità del Senato. «Abbiamo verificato che si tratta di dati, quelli per malattia tumorale a Casoria, sovrapponibili come percentuali a quelli nazionali con una differenza di risultato: la tempestività dell'analisi epidemiologica», dice Ferdinando Russo, direttore sanitario dell'Università Luigi Vanvitelli ed ex direttore del distretto sanitario di Casoria che è stato ascoltato dal parterre politico della commissione del Senato. In Italia sono diagnosticati ogni anno circa 1000 nuovi casi di tumore al giorno (esclusi quelli cutanei) di cui oltre il 54% fra gli uomini e il 46 per cento fra le donne. Ogni giorno, è stato accertato, oltre 470 persone muoiono a causa di un tumore.«Negli anni 80 i tumori del colon e del retto nell'area metropolitana di Napoli avevano una bassissima incidenza mentre negli ultimi tempi questa è notevolmente cresciuta: abbiamo riscontrato, per alcuni tumori, un nesso di casualità tra il particolare tipo di inquinamento del territorio con la neoplasia sviluppata», ha aggiunto Russo. Ad Arpino, megaquartiere periferico cittadino, unito senza soluzione di continuità con Napoli, ad esempio c'è un'incidenza maggiore delle malattie urinarie e questo, secondo gli esperti, è riconducibile all'inquinamento delle falde acquifere in un territorio dove negli anni a cavallo tra il 2007 e 2008 sarebbero state fatte varie scoperte di rifiuti nocivi e inquinanti nel sottosuolo. Lo studio, portato avanti dai medici di famiglia ma anche dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti del territorio avrebbe avuto la capacità di migliorare le condizioni di diagnosi e di ricerca per diminuire l'incidenza e, quindi, la mortalità per tumore. Quello del cancro, infatti, è un problema sociale che non viene trascurato nei comuni della terra dei fuochi e a Casoria in particolare dove stamani parte la campagna di prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord per la prevenzione delle neoplasie della mammella, del collo dell'utero e del colon retto. I medici dell'azienda sanitaria territoriale effettueranno screening gratuiti presso il Palazzetto dello sport di via Michelangelo mentre domani saranno nella villa comunale di Arpino dove cercheranno di reclutare più persone possibili da sottoporre ad accertamenti gratuiti.