Napoli, incubo ratti a via Marina: invasi i marciapiedi e i giardinetti

Giovedì 7 Marzo 2019, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2019 11:44

Nuovo allarme ratti su via Marina. Dopo le segnalazioni delle scorse settimane da parte dei cittadini della zona i topi hanno ricominciato a far capolino in una strada finita più volte al centro delle polemiche per la presenza di grossi cumuli di rifiuti che favoriscono la proliferazione di enormi colonie. In un video postato sul gruppo facebook Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli e ripreso da un cittadino si possono notare i topi che «pascolano» tranquillamente tra le aiuole ridotte a letamaio sotto gli occhi atterriti dei passanti. Anche la presenza dell'ormai storico cantiere di via Marina contribuisce all'espansione delle colonie di topi che tra i calcinacci, le aiuole non potate da mesi e i rifiuti accumulati trovano terreno fertile per la riproduzione.I cittadini hanno chiesto nuovamente all'Asl e al Comune di intervenire con un radicale intervento di derattizzazione. Per portare efficacemente a termine l'intervento su una strada come via Marina, dove attualmente convergono diverse problematice - in primis la presenza di alcuni accampamenti di senza fissa dimora - è necessario l'impegno congiunto di Municipalità, Comune e azienda sanitaria. Già ottenere interventi di spazzamento più precisi ed efficaci su via Marina, però, sarebbe un primo passo per arginare un fenomeno, quello della presenza di topi, in preoccupante espansione.La presenza di ratti a via Marina, però, non è la sola preoccupazione dei cittadini. Da diversi giorni, infatti, gli esponenti delle Municipalità stanno rivolgendo pressanti appelli al Comune e all'Asl per ottenere interventi di deblattizzazione. Proprio in questo periodo dell'anno, infatti, le uova dei fastidiosi insetti cominciano a schiudersi. Il consigliere dell' VIII Municipalità Rosario Palumbo ha lanciato un nuovo allarme invitando Napoliservizi e Asl a provvedere agli interventi che, ad oggi, risultano essere del tutto inefficaci per scongiurare l'invasione delle blatte prevista con i primi caldi.Ancora più grave la situazione della III Municipalità dove i residenti sono alle prese da ormai diversi mesi con l'invasione di cimici. L'area del vallone di San Rocco, il parco di via Lieti e, più in generale, tutte le zone vicine al Bosco di Capodimonte sono i punti dove si registrano le maggiori criticità per la presenza degli insetti che arrivano a invadere anche gli appartamenti ai primi piani. L'esponente del terzo parlamentino Gennaro Acampora, che già lo scorso anno aveva denunciato una situazione insostenibile, ha protocollato nuove accorate richieste all'Asl Napoli 1 per interventi di distruzione di blatte e cimici.