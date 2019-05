Giornata della pace, a Pompei 5mila bambini in marcia

Venerdì 10 Maggio 2019, 17:10

A Pompei 5mila piccoli ambasciatori hanno animato la XXIV Giornata per la Pace organizzata dal centro Bartolo Longo. Pace e diritti umani, ma anche accoglienza, fraternità e solidarietà sono i valori messi al centro dell'evento a cui hanno partecipato i giovani artigiani della pace. «È necessario ricordare - ha spiegato Fratel Filippo Rizzo, direttore del Centro Educativo 'Bartolo Longo' e organizzatore della manifestazione - che quanto accade intorno a noi riguarda tutti. L’intolleranza, l’emarginazione, l’esclusione, gli episodi di bullismo, fenomeni sempre più dilaganti tra i giovani, toccano le vite di ciascuno. I giovani hanno dunque il dovere e il diritto di chiedere la pace!» I bambini e i ragazzi, dopo aver sfilato per le strade principali della città con i loro striscioni e intonando cori, hanno raggiunto Piazza Bartolo Longo dove ad accoglierli c'era l’Arcivescovo, Monsignor Tommaso Caputo. Poi, l’emozionante momento in cui i Vigili del fuoco hanno deposto una corona di rose ai piedi della statua della Madonna posta in cima alla Facciata del Santuario e dedicata alla pace universale. Infine, si è svolto lo spettacolare volo delle colombe e il lancio dei petali di rose dal campanile.