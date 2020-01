Rifiuti in periferia a Napoli, lettera di Asìa alla Regione: rischio igienico-sanitario

Camion in fila davanti agli stir e Napoli diventa sempre più sporca: stamattina le giacenze hanno ampiamente superato le secento tonnellate. Per cercare di rimettere in sesto la situazione ieri Maria De Marco, il presidente di Asìa (la partecipata del Comune di Napoli incaricata della raccolta dei rifiuti), e il direttore operativo dell'azienda, Gianfranco Iodice, hanno scritto alla Regione, al Comune alla Sapna (la società della Città Metropolitana che provvede allo smaltimento) lanciando un ulteriore grido di allarme, dopo quelli gìà partiti nelle settimane precedenti.



A parlare sono i dati. Asia ha un parco veicolare con 86 e ieri 37 erano in fila a Caivano, 17 a Tufino e 24 a Giugliano, quindi è stato impossibile raccogliere nuova spazzatura. E infatti De Marco e Iodice hanno scritto: "giacciano presso le strade cittadine circa 450 tonnellate di rifiuti di cui oltre l'80% nei quartieri della cintura esterna della città (Pianura, Soccavo, Scampia, Secondigliano, San Giovanni, Ponticelli)".



Quindi, per scongiurare un "imminente rischio igienico sanitario sul territorio comunale", è stato chiesto agli uffici competenti di approntare un piano di recupero ad hoc, Ma oggi fino alle 15 sono state scaricate solo 950 delle 1200 tonnellate richieste. I conferimenti continueranno fino alle 22, ma il susseguirsi di due giorni festivi (la domenica e la befana) non promette niente di buono. E l'allarme viene condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Borrelli che ieri ha segnalato la drammatica situazione di via Cupa Vicinale Pepe a Ponticelli.