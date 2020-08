Sesso in spiaggia a Castellammare: il video degli amanti focosi diventa virale

Indisturbati, in pieno giorno, nascosti ( si fa per dire) dagli arbusti dell’arenile: coppia fa sesso sulla spiaggia antistante la Villa comunale. Una domenica mattina hot a Castellammare di Stabia per una coppia di turisti che aveva deciso di trascorrere qualche ora di relax all’aria aperta. I due amanti sono stati ripresi da alcuni residenti e pubblicati sulla pagina social “sos stabia” mentre sono distesi al sole e si scambiano effusioni ed un rapporto orale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presumibilmente in costume entrambi, i due amanti nonsembrano preoccupati di trovarsi a pochi passi dal passeggio della Villa comunale e al centro di occhi indiscreti. Il tratto di spiaggia scelto, non è balneabile e non sarebbe nemmeno transitabile, ma sono decine le persone che ogni giorno lo utilizzano ugualmente per prendere il sole o tuffarsi in mare. Sono decine le segnalazioni di cittadini arrivate alle forze dell’ordine , ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, gli amanti si erano già allontanati.