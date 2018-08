Nuovo scolo abusivo a un passo dai lidi di Torre del Greco: «Scena vergognosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:00

TORRE DEL GRECO - Il sistema degli scoli che percorre i sotterranei della Litoranea di Torre del Greco è vecchio di almeno vent'anni e in più punti lascia davvero a desiderare. Ma l'aspetto peggiore è che il dedalo di acque - per fortuna acque bianche, piovane, di origine meteorica - si unisce a terra e sabbia diventando fango e finisce dritto dritto in mare, passando per la spiaggia. La stessa spiaggia dove i torresi fanno i bagni. L'ultimo scolo abusivo è stato scoperto nella sottile lingua che separa il lido Miramare, uno degli stabilimenti più rinomati della città e la free beach attigua: a denunciarlo un residente della zona che ha filmato l'intera scena con un telefonino e ha postato la video-denuncia sui social network come. Il fiume di fanghiglia parte dai terreni alle spalle della Litoranea, percorre i tunnel sotterranei e arriva sull'arenile con tutta la potenza di uno scolo non interrato, scaricando a mare. Il torrente nasce come bianco ma trascina con se tutto ciò che trova lungo il percorso, come i rifiuti abbandonati sulla sabbia vulcanica, i resti di cibo lasciati dai bagnanti incivili, perfino pezzi di legno che si staccano dai gozzi parcheggiati sull'arenile.