Oasi del wwf Astroni, ok ai lavori per la messa in sicurezza

Nel cratere più grande dei Campi Fregrei, l’Oasi del wwf Astroni, visitato da folle di turisti, Sma Campania, ha ripristinato lo stato dei luoghi, mettendo in sicurezza il percorso, migliorandone le funzioni estetiche e di fruibilità.

Il sentiero, che si estende per oltre 6 km, era ricoperto da cespugli che, oltre a rovinare l’estetica del luogo, creavano condizioni pericolose per potenziali incendi. Gli obiettivi, tutti raggiunti, erano quindi aumentare la capacità di difesa intrinseca del luogo, ridurre il rischio di innesco e il propagarsi di incendi, migliorare le condizioni di fruibilità.

«Il lavoro di Sma società in house della Regione Campania è orientato sempre alla cura e alla sicurezza del territorio della Regione Campania. Lavoriamo tutti per un obbiettivo univoco: la salvaguardia dei luoghi e affinché un parco come quello degli Astroni, conosciuto nel mondo per la sua bellezza naturale, possa essere fruibile dai cittadini in tutta sicurezza» spiegano i tre membri del cda Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso.

Grazie al lavoro puntuale degli operai e dei responsabili della Sma Campania, i residenti del quartiere Agnano e i turisti che affollano il luogo, potranno godere di questo bene comune in tutta sicurezza e nella sua totale bellezza.