«Questo periodo è un po' così e così, sto sempre a casa o a fare la spesa con mamma. Non posso giocare con i miei amici e non posso andare alle giostre. Sono molto scocciato. Quando l'emergenza sarà finita vorrei tornare a scuola, andare a giocare a pallone con i miei amici e tante altre cose».

Questo è il testo della letterina di Natale scritta da Francesco, una delle tantissime letterine natalizie arrivate nella sede dell'Associazione Gioventù Cattolica che oggi ha dato il via alla XXIII edizione dell'Operazione Santa Claus, evento di beneficienza che ha lo scopo di portare un barlume di gioia e allegria anche ai bambini in difficoltà. Quest'anno, a causa delle regole anti Covid, l'ormai tradizionale cerimonia di consegna dei doni - cerimonia che si tiene nei locali di Assogioca a piazza Mercato - non si è tenuta in presenza.

Ma il Covid non ha fermato la generosità dei volontari che, vestiti da Santa Claus, hanno caricato sulle loro bici elettriche i doni e li hanno consegnati porta a porta, assistiti dai Carabinieri che hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa organizzata da Gianfranco Wurzburger e dai suoi volontari. Di fortissimo impatto il segnale di vicinanza ai bisogni dei cittadini in difficoltà lanciato dall'Arma dei Carabinieri, da sempre particolarmente attiva nella zona di piazza Mercato con una continua attività di collaborazione con Assogioca e con le altre realtà territoriali.

«L'Arma è sempre vicina alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare ai cittadini in difficoltà - ha affermato il Generale Canio Giuseppe La Gala, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli che ha presenziato alla consegna dei regali - io ritengo che queste festività natalizie saranno l'occasione per poter godere di quelli che sono gli affetti più cari e il calore familiare. Noi non potevamo assolutamente far mancare ai bambini la magia del Natale e il regalo di Babbo Natale. Ecco perchè siamo vicini idealmente e fisicamente a questa bella iniziativa di Assogioca e cercheremo insieme a loro di portare i regali a casa di tutti i bambini».

Oltre 400 i doni raccolti in poche settimane da Assogioca. Tantissime donazioni sono arrivate dal mondo dello spettacolo,della cultura e dell'associazionismo laico e cattolico. Marisa Laurito, Gianfranco Gallo, Andrea Sannino, Angelo Di Gennaro, i dipendenti dell'Eav ed il Sovrano Militare Ordine di Malta sono solo alcuni dei generosi donatori che hanno voluto dare il loro contributo a rendere più "normale" il Natale di tanti bambini napoletani. I regali, tutti accuratamente impacchettati, sono stati suddivisi per fascia d'età e sesso, non trascurando le necessità dei bambini con particolari esigenze.

Un lavoro a 360 gradi che fa il pari con la continua opera di assistenza ai bisognosi portata avanti da oltre vent'anni dall'associazione presieduta da Gianfranco Wurzburger, una delle più radicate e apprezzate realtà napoletane. «Quest'anno - ha spiegato - nella nostra iniziativa abbiamo coinvolto oltre quattrocento bambini ma credo che nei prossimi giorni si aggiungeranno ancora altri bambini. Per fortuna, grazie anche alla generosità di chi ha voluto fare donazioni, i giocattoli non mancano e speriamo di poter accontentare quante più famiglie possibili. E' stata una iniziativa bella, diversa dagli altri anni - continua Wurzburger - visto che quest'anno, invece di accogliere i bambini in presenza, ci rechiamo noi da loro per consegnare i giocattoli. Da tempo stiamo dicendo che c'è una nuova povertà nascosta. Il povero vero ha una grande dignità e spesso è anche complicato individuarlo. Oggi con le nostre attività siamo arrivati ad assistere oltre seicento famiglie in difficoltà, un dato veramente significativo».

