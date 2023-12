La figura del farmacista non solo come esperto di medicinali ma sempre più punto di riferimento del territorio. È la missione di chi ha la capacità di accogliere e soccorrere le esigenze dei cittadini e che l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli ha voluto celebrare anche quest'anno con la festa della professione dei farmacisti partenopei inaugurando ieri sera al Teatro di San Carlo l'XI edizione della Cerimonia del Caduceo d'Oro. Ad accompagnare la scaletta della serata, il concerto di Natale di Lina Sastri. Numerose le medaglie al merito professionale consegnate agli iscritti con 65, 60, 50, 40 e 25 anni di laurea e ai i neo-laureati appena iscritti all'Albo, che hanno prestato il giuramento di Galeno impegnandosi a rispettare i principi deontologici della professione. La farmacia offrirà sempre più servizi anche grazie alla formazione, partita in queste settimane, per eseguire test di screening: «Il processo avviato da tempo - ha spiegato Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli e assessore alla Salute del Comune partenopeo - vede le farmacie giocare un ruolo fondamentale come presidio sanitario del territorio. Presto potranno rivolgersi al farmacista anche per test cardiologici che lo specialista può controllare a distanza oppure da far leggere in un secondo momento al proprio medico».

Un dovere dunque per Santagada assegnare le medaglie ai farmacisti: «Un atto di giusta riconoscenza per coloro che lavorano instancabilmente per preservare la nostra salute e che, durante periodi di crisi sanitaria, hanno garantito l'accesso continuo ai medicinali essenziali e fornito un supporto emotivo in tempi di incertezza». Speciale la medaglia alla professione dedicata a Maria Pia Melillo, laureata nel 1958 che ha raggiunto i 65 anni di laurea. Tre i farmacisti con 60 anni di laurea: Maria Danielina La Scala, Fernanda Parisi e Carmine Petrone che ha conquistato anche il Caduceo d'Oro 2023. Tredici farmacisti, laureati nel 1973, hanno ricevuto le medaglie alla professione con 50 anni di laurea. E ancora, il premio Farmacisti sul territorio 2023 è stato riconosciuto all'associazione di volontari Un farmaco per tutti impegnata nella raccolta di medicinali e presìdi destinati alle zone povere e in guerra del mondo; Ettore Morra invece è stato insignito del premio Territorio 2023. Infine menzione speciale alla ditta distributrice di farmaci Farvima che ha ottenuto una targa per i sessant'anni di attività.

Tante le storie di chi dedica la propria vita al servizio degli altri raccontate ai numerosi ospiti in sala, tra gli altri, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, monsignor Gaetano Castello della Curia di Napoli, il direttore del Dipartimento di Farmacia della Federico II Angela Zampella, il presidente di Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio e il rettore della Federico II Matteo Lorito. «La rete delle farmacie - ha dichiarato Gemmato - nell'erogare test diagnostici e vaccini è riuscita ad assorbire la richiesta di prevenzione sul territorio e a supportare il sistema ospedaliero. È un passaggio da cui non si torna indietro e che è bene valorizzare per declinare al meglio quell'assistenza di prossimità di cui i cittadini necessitano in ogni luogo del nostro Paese».

Un impegno costante, di frontiera come sottolineato dal governatore De Luca: «Quello che si chiude è un anno di svolta. Le farmacie diventeranno sempre più, e già lo sono, luoghi al servizio dei cittadini. Stiamo già lavorando per un nuovo concorso - ha annunciato il numero uno di Palazzo Santa Lucia - e abbiamo investito sulle farmacie rurali».