Ospedale del mare, 200 persone in attesa di risposte su di un 20enne dei Quartieri Spagnoli in rianimazione

Ieri a Poggioreale sono state segnalate circa 200 persone nel piazzale antistante il reparto di rianimazione dell’Ospedale del mare.

Amici e parenti di una persona ricoverata stavano seguendo l’evolversi della situazione.

Il paziente è un ragazzo del 2003 dei Quartieri spagnoli vittima di un incidente stradale. L’altro ieri il giovane era stato ricoverato nell’Ospedale Pellegrini per poi essere trasferito in quello di Ponticelli perché in gravi condizioni.

Non si segnalano aggressioni né tantomeno danneggiamenti.