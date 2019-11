Napoli: pioggia di calcinacci, off limits l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo

Piovono calcinacci all'ospedale San Paolo, dove ieri si sono staccati pezzi di intonaco dal quinto piano della struttura. L' episodio non ha provocato conseguenze sul personale della vigilanza privata che si trovava nei pressi dell'ingresso del pronto soccorso, in corrispondenza dell'area di facciata sbriciolata ai piani alti. Nessun ferito dunque, ma tanta paura per gli utenti e il personale sanitario che ha immediatamente allertato la dirigenza ospedaliera e attivato l'intervento dei Vigili del Fuoco.



La porzione di facciata sottoposta al sopralluogo dei caschi gialli, ieri, non è risultata inadeguata dal punto di vista strutturale ma sono state necessarie operazioni die di messa in sicurezza della parte superiore della palazzina. In realtà, si tratta di un'area gia protetta in precedenza con la presenza di teloni che, però, non sono riusciti a evitare la caduta dei calcinacci.

Gli interventi manutentivi dopo lo spicconamento dei Vigili del Fuoco, sono proseguiti con l'equipe dei tecnici al servizio dell'Asl Napoli 1, questa mattina. Allo stesso tempo, è stato interdetto anche l'ingresso del pronto soccorso che si trova in corrispondenza della porzione dove ha ceduto l'intonaco. I pazienti sono stati costretti a utilizzare l'ingresso principale del presidio da dove si accede ai reparti e dove si trova l'entrata al ps dedicata ai sanitari. Un disagio di non poco conto per l'ospedale di via Terracina che conta una media tra i 200 e 300 accessi giornalieri.

La direzione ospedaliera del San Paolo, sulla base di una relazione tecnica in seguito alla pioggia di calcinacci, ha assicurato che «si è trattato di semplice distaccamento di intonaco che non ha avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della struttura e sull'incolumità' di pazienti e personale sanitario», specificando che sarà ripristinato al più presto l'ingresso del pronto soccorso. Infine, da questa mattina si sono succedute riunioni che hanno coinvolto anche le commissioni ministeriali in materia di sanità campana, per cui la direzione sanitaria ha reso noto che si prevede la possibilità di investire risorse per il San Paolo con l'obiettivo del «miglioramento sismico della struttura e della ristrutturazione della facciata».

