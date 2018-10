Venerdì 19 Ottobre 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 15:53

C'è chi legge un libro, chi prende il sole, chi chiacchiera con gli altri. Tutti, però, rigorosamente in costume. A Napoli molti sono i cittadini che hanno deciso di approfittare delle temperature elevate per concedersi un po' di relax al sole.Donne, uomini, anziani questa mattina hanno affollato gli scogli che costeggiano il lungomare di Napoli in versione balneare, quasi da mese di agosto. Il caldo, infatti, ha invogliato giovani e meno giovani a stendere i propri teli da spiaggia sugli scogli, spalmarsi la crema abbronzante, respirare aria di mare e stare in compagnia di amici.