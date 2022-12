La musica dei giovani talenti anima il Palavesuvio di Napoli. Il tempio dello sport di Ponticelli, quartiere nella zona Est del capoluogo campano, è diventato palcoscenico di due concerti voluti dal Comune di Napoli tra gli eventi per salutare il 2022 e festeggiare il capodanno. Protagonisti studenti e giovani professionisti che si sono esibiti alla presenza di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana.

Ad aprire l'evento la performance dell'Orchestra dei Fiati della Città Metropolitana composta dagli studenti di dieci licei musicali a seguito del direttore Carlo Morelli. La mattinata di musica e di festa è proseguita con l'esibizione di ragazze e ragazzi dell’Orchestra Scarlatti Junior, il cuore giovane della Comunità orchestrale promossa dalla Nuova Orchestra Scarlatti. Guidati dal Maestro Gaetano Russo, sono stati protagonisti di un colorato programma sinfonico: da Charpentier al magico Nimrod di Elgar, da una fantasia su musiche di Gershwin - tromba solista il giovanissimo e talentuoso Davide Battista, diretto da Bruno Persico - a un gustoso omaggio a Totò, per concludere con un trascinante Boléro di Ravel, accolto da lunghi e calorosi applausi.

La partecipata iniziativa “Un’Orchestra per Napoli” - promossa dal Comune di Napoli, finanziata dalla Città Metropolitana nell'ambito di Napoli Città della Musica - riaccende i riflettori sull'importante complesso sportivo comunale di via Argine a Ponticelli. La struttura - rigenerata in occasione dell’Universiade 2019 e attraverso un ulteriore intervento per gli spazi all’aperto finanziato dall’ex Provincia - è pronta a ospitare iniziative di ogni genere. Dallo sport - accogliendo atleti in competizioni nazionali e internazionali - alla musica facendo del bene pubblico una occasione di riscatto dell’intera zona orientale di Napoli.