Patto Palumbo-Nmn, nasce a Napoli il maxi-polo della cantieristica navale

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 11:45

Basta guerre, basta carte bollate, basta polemiche. Il porto di Napoli avrà un mega polo della cantieristica. Due aziende storiche che operano nel porto di Napoli, insieme, hanno dato vita al Napoli Dry Docks una società che gestirà un nuovo bacino galleggiante di 250 metri per le riparazioni navali. Si tratta di una joint venture tra la Palumbo Group Napoli e la Nuova Meccanica Navale (unasocietà partecipata anche dal gruppo Msc). Insomma un nuovo sodalizio che investirà circa venti milioni di euro nell'acquisto di un nuovo bacino galleggiante di carenaggio, da collocare nel porto di Napoli. Dopo anni di controversie e denunce, culminate anche in processi penali, ora i due gruppi gestiranno insieme la nuova struttura. Il bacino consentirà allo scalo partenopeo di ampliare in maniera significativa la propria capacità di cantieristica navale in particolare nel settore delle grandi riparazioni , fronteggiando così l'aumentata concorrenza da parte di altri poli nazionali e internazionali.Soddisfazione per l'intesa raggiunta. L'iniziativa è stata approvata dal Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, che ha dato il via libera alla concessione demaniale trentennale per la collocazione del nuovo bacino. Il presidente Pietro Spirito, ha espresso soddisfazione per la ripresa degli investimenti produttivi nel settore della riparazione cantieristica nel porto campano, dopo una fase di stagnazione durata diversi anni. In questo modo - ha sottolineato Spirito - si pongono le basi per un rilancio del settore, con una positiva alleanza produttiva tra due operatori di rilevante dimensione,