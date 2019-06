Venerdì 21 Giugno 2019, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco è atterrato a Napoli sul prato del parco Virgiliano. Niente Papamobile ad aspettarlo, ma un'auto blu che, in pochi minuti, da via Manzoni lo ha portato direttamente in via Petrarca, nella Casa dei gesuiti, per partecipare a un convegno dedicato, in particolare, a studenti e docenti delle facoltà teologiche. Una visita privata, la sua, destinata a durare solo qualche ora: alle 15 Papa Francesco dovrebbe essere già di ritorno a Santa Marta.Alle 8.53, dunque, il Papa è arrivato alla facoltà teologica dell'Italia meridionale, accolto dall'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe e dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti. In prima fila il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca. Nel salutare de Magistris, Papa Francesco gli ha rivolto gli auguri di buon onomastico per la ricorrenza odierna di San Luigi.